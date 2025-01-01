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السعودية : لا تطبيع مع اسرائيل دون قيام دولة فلسطينية ..

الإثنين 27 يناير 2025 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية : لا تطبيع مع اسرائيل دون قيام دولة فلسطينية ..



لندن / وكالات /

قال السفير السعودي لدى بريطانيا، إن المملكة العربية السعودية لن تطبع مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية، والحل للفلسطينيين هو إقامة دولة، وهذا أمر واضح جدا.

وذكر السفير الأمير خالد بن بندر، في حديثه مع إذاعة "تايمز راديو" البريطانية، أن "السعودية بلد يتفاعل مع الجميع، والتفاعل هو السبيل لتحقيق التقدم للأمام، لكن لدينا خطوط حمراء بالنسبة للسعودية، لإنهاء 75 عاما من الألم والمعاناة الناتجة من مشكلة واحدة، يجب أن يشمل ذلك إقامة دولة فلسطينية".

وتابع السفير، أن "هذه البقعة من الأرض تم القتال عليها باستمرار لمدة 6000 عام، وليس من السهل العثور على حل، كل حضارة على وجه الأرض، في القارات الثلاث: آسيا وإفريقيا وأوروبا، حاربت على البقعة نفسها من الأرض. لا أعتقد أن هناك مكانا آخر شهد مثل هذا الشيء".

وأكد السفير في حديثه مع الإذاعة البريطانية، أن الصراحة مهمة جدا، وأن الحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية، وهذا هو الخيار الوحيد.

ولطالما أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وأنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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