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الاحتلال دمر 90% من شمال غزة ..135 ألف خيمة وكرفان بصورة عاجلة..

الإثنين 27 يناير 2025 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال دمر 90% من شمال غزة ..135 ألف خيمة وكرفان بصورة عاجلة..



غزة/سما/

قال المكتب الإعلامي الحكومي إن محافظتي غزة والشمال بحاجة إلى 135,000 خيمة وكرفان الآن وبشكل فوري وعاجل مع بدء عودة مئات آلاف النازحين صباح الاثنين.

واضاف أن نسبة الدمار الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي بالمحافظتين بلغت أكثر من 90%، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والدول العربية بالعمل على فتح المعابر وإدخال المستلزمات الأساسية لإيواء الناس.

وأشار إلى أن أكثر من 5,500 موظف حكومي يعملون في هذه الأثناء على تسهيل عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال، من جميع الأجهزة والوزارات والمؤسسات الحكومية.

و بدأ صباح اليوم مئات الآلاف من النازحين بالعودة إلى شمال وادي غزة تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت الأمم المتحدة قد قدرت دمار 80% من الأبنية في شمال القطاع.

وكان رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، أوضح سابقا أن "ثلثَي المباني في القطاع الفلسطيني دمرت أو تضررت جراء القصف الإسرائيلي".

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