صور..مشاهد مهيبة من «مسيرة العودة» إلى شمال غزة

تدفّق مئات الآلاف من النازحين، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة غزة وشمال القطاع، عبر شارع الرشيد الساحلي سيراً على الأقدام بما يشبه السيل البشري، في مشهد مهيب اختلطت فيه مشاعر الحنين بذكريات المعاناة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، أنه سيسمح بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة، عبر محور نتساريم سيراً على الأقدام، من خلال شارع الرشيد، فضلاً عن عبور المركبات بعد فحصها عبر شارع صلاح الدين.