صور..مشاهد مهيبة من «مسيرة العودة» إلى شمال غزة

تدفّق مئات الآلاف من النازحين، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة غزة وشمال القطاع، عبر شارع الرشيد الساحلي سيراً على الأقدام بما يشبه السيل البشري، في مشهد مهيب اختلطت فيه مشاعر الحنين بذكريات المعاناة.
يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، أنه سيسمح بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة، عبر محور نتساريم سيراً على الأقدام، من خلال شارع الرشيد، فضلاً عن عبور المركبات بعد فحصها عبر شارع صلاح الدين.
فلسطينيون يتأهبون للعودة إلى منازلهم بشمال غزة بالمركبات عبر طريق صلاح الدين بعد نزوحهم إلى الجنوب بأمر إسرائيل أثناء الحرب (رويترز)
فلسطيني يحمل طفله على كتفيه في طريق العودة إلى منزله بشمال قطاع غزة (رويترز)
الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه سيسمح بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة عبر محور نتساريم سيراً على الأقدام (أ.ب)
«حماس» أكدت أن عودة النازحين إلى بيوتهم «تثبت مجدداً فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية بتهجير شعبنا وكسر إرادة الصمود لديه»... (إ.ب.أ)
نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون شخص مرات عدة أحياناً جراء الحرب التي اندلعت على أثر هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 (إ.ب.أ)
شارع الرشيد أصبح متاحاً لعبور المشاة فقط بالاتجاهين ابتداء من الساعة 7:00 من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (رويترز)
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يبدأون مسيرة العودة إلى شمال غزة عبر شارع الرشيد (إ.ب.أ)
توجّه آلاف الفلسطينيين الذين جرَّ بعضهم عربات محمّلة بالأمتعة باتجاه حاجز نتساريم على شارع الرشيد الممتد على طول ساحل غزة (رويترز)
عائلة تحمل أغطية وأواني وهم يشقون طريقهم سيراً على الأقدام نحو شمال قطاع غزة (رويترز)
بموجب شروط اتفاق وقف النار كان من المقرر أن يعود سكان شمال قطاع غزة للمنطقة مطلع الأسبوع لكن إسرائيل قالت إن «حماس» انتهكت الاتفاق بعدم إطلاق سراح الرهينة المدنية يهود وأبقت نقاط العبور مغلقة (أ.ب)
«الخارجية» القطرية أعلنت أنه جرى التوصل لتفاهم بين إسرائيل و«حماس» يقضي بتسليم المحتجَزة أربيل يهود واثنين من الرهائن قبل يوم الجمعة على أن يبدأ الفلسطينيون العودة إلى شمال قطاع غزة (رويترز)
مع ورود أنباء فتح نقاط العبور انطلقت صيحات الفرح من آلاف الأُسر النازحة بالملاجئ ومخيمات النازحين واستعد الجميع للعودة إلى شمال غزة (رويترز)
رغم مشقة الطريق فلسطينيون يحتفلون خلال سيرهم إلى منازلهم فى شمال القطاع (أ.ب)
عائلة تحمل ما تبقّى لها من أمتعة بعد مرات عدة من النزوح خلال أيام الحرب بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطيني نزح إلى جنوب قطاع غزة بأمر من إسرائيل أثناء الحرب يعانق قريبه عند لقائه في طريق العودة إلى الشمال (رويترز)
يسمح بعبور المركبات بعد فحصها عبر شارع صلاح الدين (رويترز)
أطفال غزة في حافلة ينتظرون العبور إلى شمال قطاع غزة (رويترز)
سيارات تحمل أمتعة العائلات التي تنتظر السماح لها العبور إلى شمال غزة (رويترز)
فلسطيني يحمل طفلته الصغيرة في رحلة العودة إلى منزلهم بشمال غزة (رويترز)
انتظر عشرات الآلاف من الفلسطينيين يومين عند الحواجز المقامة على الطرق من أجل العودة إلى منازلهم بشمال قطاع غزة حتى فتح الجيش الإسرائيلي الحواجز (رويترز)
يسمح الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة قطرية مصرية لنحو 650 ألف فلسطيني حالياً في وسط قطاع غزة وجنوبه بالعودة إلى منازلهم في الشمال (رويترز)
صورة بطائرة مُسيّرة تُظهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين في طريقهم إلى منازلهم بشمال قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار (رويترز)
أسفرت العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية التي استمرت 15 شهراً عن تسوية معظم مناطق شمال غزة بالأرض (رويترز)
صورة بطائرة مسيّرة تظهر عشرات آلاف الفلسطينيين في طريقهم إلى منازلهم في شمال قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار (رويترز)