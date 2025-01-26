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الصفدي: موقف الأردن ثابت ضد تهجير الفلسطينيين

الإثنين 27 يناير 2025 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي: موقف الأردن ثابت ضد تهجير الفلسطينيين



عمان/سما/

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، صباح اليوم الإثنين 27-1-2025، أن موقف الأردن ثابت ضد تهجير الفلسطنيين.

وقال الصفدي في تصريحات صحفية : "موقفنا ثابت ضد التهجير ولن نتزعزع في هذا الشأن".

وأضاف: "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم لن تجلب أمنا للمنطقة".

وتابع الصفدي قائلاً: "نحن مع الحق الفلسطيني على ترابه الوطني فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين".

وكان اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد 26-1-2025، أن يتم نقل عدد كبير من سكان غزة إلى مصر الأردن.

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله: تحدثت إلى العاهل الأردني بشأن نقل أشخاص من غزة المدمرة إلى دول مجاورة". وفق قوله.

وأضافت رويترز عن ترامب: "طلبت من العاهل الأردني استقبال فلسطينيين من غزة التي هي الآن في حالة من الفوضى الحقيقية". بحسب تعبيره.

وتابع ترامب: "أود أن تستقبل مصر أيضا أشخاصا من غزة وسأتحدث إلى الرئيس المصري اليوم الأحد".

وأردف: "اقتراح تحريك أعداد كبيرة من الفلسطينيين من قطاع غزة لدول مجاورة قد يكون مؤقتا أو طويل الأمد".

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