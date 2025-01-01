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عدوان الاحتلال يتواصل على جنين لليوم السابع..

الإثنين 27 يناير 2025 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عدوان الاحتلال يتواصل على جنين لليوم السابع..



جنين/سما/

يواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم السابع على التوالي.

وأسفر العدوان على جنين، 16شهيدا وعشرات الإصابات، وعشرات المنازل المدمرة.

ودمرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس الأحد، دوار السينما ومحيطه، وسط مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن جرافات الاحتلال دمرت بسطات المواطنين التجارية في محيط الدوار، وجرفت الشارع، وسط اندلاع مواجهات.

كما تواصل قوات الاحتلال تدمير المنازل ونسفها وإحراقها في مخيم جنين، حيث دمرت أجزاءً واسعة من حارة الدمج وحي البشر، إضافة إلى حارة عبد الله عزام، وطلعة الغبز، وسط تصاعد سحب الدخان بسبب إحراق عدد من المنازل بالتوازي مع عمليات الهدم.

وكان الاحتلال فجر منزلين في المخيم أحدهما يعود لعائلة طوالبة .

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