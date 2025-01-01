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وزير الصحة يبحث مع مدير الصحة في الأونروا تعزيز الدعم للقطاع الصحي للاجئين

الإثنين 27 يناير 2025 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة يبحث مع مدير الصحة في الأونروا تعزيز الدعم للقطاع الصحي للاجئين



رام الله/سما/

بحث وزير الصحة ماجد أبو رمضان، مع مدير برنامج الصحة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أكهيرو سيتا، سبل تعزيز الدعم والتعاون المشترك.

وأكد أبو رمضان خلال اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أن الأونروا هي الأساس في تقديم الخدمات الصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق تواجدهم، ولا بديل عنها، وبحاجة لتعزيز دورها بالعمل والدعم من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والدولية.

وقال إن الوضع الصحي الكارثي في المحافظات الجنوبية جراء عدوان الاحتلال، يتطلب تعزيز العمل المشترك من قبل الجميع لإعادة تشغيل مراكز العلاج وتوفير الدعم الصحي اللازم.

وأكد أبو رمضان أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة ووكالة الغوث في مجال خدمات الصحة العامة التي تحتاجها المحافظات الجنوبية بشكل عاجل

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