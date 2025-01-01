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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الإثنين 27 يناير 2025 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الاثنين، رفض الرئاسة الفلسطينية الشديد وإدانتها لأية مشاريع تهدف لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة.

كما عنونت الصحف، استشهاد مواطن من مخيم جنين متأثرًا بإصابته الثلاثاء الماضي، وشهيدين اثنين من مدينة غزة، إضافة لبدء عودة عشرات آلاف النازحين الغزيين من جنوب القطاع الى شماله.

فيما يلي أبرز العناوين:

* الحياة الجديدة:

- الرئاسة تعبر عن رفضها الشديد وإدانتها لأية مشاريع تهدف لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة

- الاحتلال يواصل عدوانه على جنين.. شهيد وإحراق وتدمير منازل في المخيم والعمل على تقسيمه لأربعة أجزاء

- الاحتلال يمنع عائلة أبو حميد من السفر للقاء أبنائها المبعدين إلى مصر

- غزة.. شهيدان وإصابات وآلاف النازحين يتكدسون على شارعي الرشيد وصلاح الدين انتظارا للعودة إلى الشمال

- "الأونروا" ردا على قرار حظرها: إسرائيل تخرق اتفاقية الأمم المتحدة العامة بشأن الامتيازات والحصانات

- "مركزية فتح" تؤكد رفضها القاطع لمحاولات تهجير أبناء شعبنا من أرضهم

- الصفدي: تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفضنا للتهجير ثابت أردني لم ولن يتغير

- 22 شهيدا أثناء محاولة لبنانيين دخول قرى في الجنوب رغم بقاء جيش الاحتلال

* الأيام:

- ترمب يقترح "تطهير" قطاع غزة بتهجير 1.5 مليون مواطن إلى مصر والأردن

- شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال قرب حاجز قلنديا

- شهيدان في رفح والنصيرات والاحتلال منع آلاف النازحين من العودة للشمال

- استشهاد شاب متأثرًا بجروحه.. الاحتلال يواصل تدمير مخيم جنين ويعمل على تقسيمه إلى أربعة أجزاء

- قصف موكب تشييع شهيد في مخيم بلاطة وإصابات خلال اقتحامات والمستوطنون يعتدون

- الاحتلال يخطر بهدم قرية النعمان شرق بيت لحم ومنازل وبركس غرب يطا

- إقرار مشروع قانون يسمح ببيع أراض للمستوطنين في الضفة: خطوة للضم

- مقتل 22 لبنانيا بنيران إسرائيلية خلال محاولة النازحين العودة لقراهم

* القدس:

- النازحون يعودون اليوم

- الرئاسة تعبر عن رفضها الشديد لأي مشاريع تهدف للتهجير في القطاع

- الاحتلال يواصل الهدم والحرق في مخيم جنين.. شهيد متأثراً بجراحه وتشييع دامع للرضيعة ليلى

- تشييع جثمان الشهيد أحمد الحشاش في بلاطة.. الاحتلال يخطر بهدم قرية النعمان

- الاحتلال يقتل 22 لبنانيا ويمنع عودة أهالي 66 بلدة بالجنوب

- الأردن يؤكد رفضه دعوة ترمب للتهجير

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