الجيش الإسرائيلي ينسحب من محور "نتساريم"

القدس المحتلة/سما/

انسحب الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، من محور "نتساريم".

وأخلت قوات الاحتلال الجزء الغربي من المحور، وذلك من أجل السماح بعودة الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم ومناطق سكنهم في شمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات الجيش بدأت الانسحاب من محور نتساريم الفاصل بين جنوب قطاع غزة وشماله، والذي أنشأه الجيش مع بدء عمليته البرية يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت متأخر مساء أمس الأحد، السماح بعودة الفلسطينيين المهجرين من شمال قطاع غزة إلى منازلهم ابتداء من صباح اليوم الساعة 7:00 بالتوقيت المحلي.