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الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا عاجلا إلى سكان غزة بخصوص العودة إلى شمالي القطاع

الإثنين 27 يناير 2025 01:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا عاجلا إلى سكان غزة بخصوص العودة إلى شمالي القطاع



القدس المحتلة/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، بيانا عاجلا إلى سكان قطاع غزة بخصوص عودة النازحين إلى شمالي القطاع.

وجاء في البيان:" إعلان عاجل الى سكان قطاع غزة بناء على الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الوسطاء حيث ستدخل التعليمات التالية حيز التنفيذ:

- سيسمح بعودة السكان مشيًا على الأقدام الى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم ومن خلال شارع الرشيد (طريق البحر) اعتبارًا من الساعة 07:00 صباحًا 
 
- سيسمح بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع بعد الفحص عن طريق صلاح الدين من الساعة 09:00 صباحًا 

- نقل المسلحين أو نقل الأسلحة عبر هذه الطرق إلى شمال قطاع غزة سيعتبر خرقًا للاتفاق. لا تتعاونوا مع أي جهة "إرهابية" قد تحاول استغلالكم لنقل الأسلحة أو المواد المحظورة 

- يحظر الاقتراب إلى قوات جيش الدفاع في كل أماكن انتشارها وتمركزها 

- في منطقة جنوب القطاع يحظر الاقتراب إلى منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفي وكافة مناطق تمركز القوات 

- في المنطقة البحرية على طول القطاع نحذر من ممارسة السباحة والصيد والغوص والدخول إلى البحر في الأيام المقبلة 

- ممنوع التوجه نحو الأراضي "الاسرائيلية" والاقتراب إلى المنطقة العازلة

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