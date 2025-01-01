الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا عاجلا إلى سكان غزة بخصوص العودة إلى شمالي القطاع

أصدر الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، بيانا عاجلا إلى سكان قطاع غزة بخصوص عودة النازحين إلى شمالي القطاع.
وجاء في البيان:" إعلان عاجل الى سكان قطاع غزة بناء على الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الوسطاء حيث ستدخل التعليمات التالية حيز التنفيذ:
- سيسمح بعودة السكان مشيًا على الأقدام الى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم ومن خلال شارع الرشيد (طريق البحر) اعتبارًا من الساعة 07:00 صباحًا
- سيسمح بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع بعد الفحص عن طريق صلاح الدين من الساعة 09:00 صباحًا
- نقل المسلحين أو نقل الأسلحة عبر هذه الطرق إلى شمال قطاع غزة سيعتبر خرقًا للاتفاق. لا تتعاونوا مع أي جهة "إرهابية" قد تحاول استغلالكم لنقل الأسلحة أو المواد المحظورة
- يحظر الاقتراب إلى قوات جيش الدفاع في كل أماكن انتشارها وتمركزها
- في منطقة جنوب القطاع يحظر الاقتراب إلى منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفي وكافة مناطق تمركز القوات
- في المنطقة البحرية على طول القطاع نحذر من ممارسة السباحة والصيد والغوص والدخول إلى البحر في الأيام المقبلة
- ممنوع التوجه نحو الأراضي "الاسرائيلية" والاقتراب إلى المنطقة العازلة