الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا عاجلا إلى سكان غزة بخصوص العودة إلى شمالي القطاع

القدس المحتلة/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، بيانا عاجلا إلى سكان قطاع غزة بخصوص عودة النازحين إلى شمالي القطاع.

وجاء في البيان:" إعلان عاجل الى سكان قطاع غزة بناء على الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الوسطاء حيث ستدخل التعليمات التالية حيز التنفيذ:

- سيسمح بعودة السكان مشيًا على الأقدام الى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم ومن خلال شارع الرشيد (طريق البحر) اعتبارًا من الساعة 07:00 صباحًا



- سيسمح بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع بعد الفحص عن طريق صلاح الدين من الساعة 09:00 صباحًا

- نقل المسلحين أو نقل الأسلحة عبر هذه الطرق إلى شمال قطاع غزة سيعتبر خرقًا للاتفاق. لا تتعاونوا مع أي جهة "إرهابية" قد تحاول استغلالكم لنقل الأسلحة أو المواد المحظورة

- يحظر الاقتراب إلى قوات جيش الدفاع في كل أماكن انتشارها وتمركزها

- في منطقة جنوب القطاع يحظر الاقتراب إلى منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفي وكافة مناطق تمركز القوات

- في المنطقة البحرية على طول القطاع نحذر من ممارسة السباحة والصيد والغوص والدخول إلى البحر في الأيام المقبلة

- ممنوع التوجه نحو الأراضي "الاسرائيلية" والاقتراب إلى المنطقة العازلة