مصدر قسامي يكشف أسباب زيادة عدد الإسرائيليين في عملية التسليم المقررة هذا الأسبوع

غزة/سما/

كشف مصدر قيادي قي كتائب القسام ، فجر اليوم، عن أسباب زيادة أعداد الأسرى الإسرائيليين في عملية التسليم المقررة هذا الأسبوع.

وقال المصدر في تصريحات لقناة الأقصى الفضائية أن :" زيادة أعداد الأسرى الصهاينة في عملية التسليم المقررة هذا الأسبوع جاء بمبادرة من المقاومة ، وليس بسبب أزمة المفاوضات .

ولفت المصدر القسامي إلى أن "عدد الأسرى الأحياء كان أكبر من المتوقع، ويكفي لتبادل أكثر من مدة المرحلة الأولى كلها."

وبين أن مبادرة المقاومة جاءت لزيادة فرحة شعبنا وعدم حصر العدد المتبقي للتبادل في الأسبوع الأخير كما ينص الاتفاق.

وأشار المصدر القسامي إلى أن مبادرة المقاومة بزيادة الأسرى المفرج عنهم جاءت تزامنا مع حدوث ازمة عودة النازحين، وجاءت حلاً لها.