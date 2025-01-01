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الشاباك يمنع شركات الطيران الإسرائيلية من الهبوط في مدينة بافوس قبرص

الإثنين 27 يناير 2025 12:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يمنع شركات الطيران الإسرائيلية من الهبوط في مدينة بافوس قبرص



القدس المحتلة/سما/

تلقت شركات الطيران الإسرائيلية "إل عال" و"أركيا" و"الطيران الإسرائيلي" توجيها من جهاز الأمن العام "الشاباك" يوم الأحد، يقضي بعدم السماح لها بالهبوط في مدينة بافوس بقبرص.


وبحسب الشاباك، فإن "الاعتبارات الأمنية" هي التي أدت إلى صدور توجيه غير عادي بمنع الرحلات الجوية إلى بافوس.

وقال الشاباك في بيان إن "أساس القرار بشأن تركيز الرحلات الجوية من وإلى قبرص في مطار لارنكا هو اعتبارات أمنية مختلفة".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيتم تحويل الرحلات الجوية إلى مطار لارنكا الدولي في قبرص.

ومن جانبها، قالت شركة "إل عال" إنها "ستتصرف وفقا لتعليمات الجهات الأمنية المعنية".

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