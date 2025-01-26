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قلق في "إسرائيل" من إدخال جرافات عملاقة مصرية إلى غزة

الإثنين 27 يناير 2025 12:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قلق في "إسرائيل" من إدخال جرافات عملاقة مصرية إلى غزة



القدس المحتلة/سما/

حذرت وسائل إعلام عبرية من جرافات مصرية ثقيلة في طريقها لدخول معبر رفح من أجل المساهمة في إزالة الركام والأنقاض التي خلفتها الحرب على غزة.


وقالت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي في تقرير لها تحت عنوان :"معاول من النموذج الذي دمر السياج في 7 أكتوبر ستعيد بناء قطاع غزة"، إنه في إطار صفقة الاستسلام الإسرائيلية، من المتوقع أن تتسلم حماس خمس قطع ثقيلة لأول مرة سيتم إدخالها إلى غزة عبر مصر.

وأوضحت القناة العبرية إن هذه الجرافات من هذا النوع استخدمتها حماس من قبل في هجومها على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر عام 2023، مضيفة أن مسؤول إسرائيلي قدم أعذار بأنها سيتم تشغيلها بواسطة فريق مصري سيدخل القطاع وسيزود القطاع المعدات العسكرية الازمة لإزالة مخلفت الركام.

فيما قال مصدر فلسطيني رسمي في قطاع غزة، إن من المنتظر أن تحصل حركة حماس، ضمن صفقة الاستسلام الإسرائيلية، على خمس قطع من الجرافات الثقيلة لأول مرة، والتي سيتم إدخالها إلى القطاع عبر مصر.

وبحسب تقرير بثه إيليور ليفي على قناة كان 11 الإخبارية الإسرائيلية، فإن الهدف من هذه الخطوة هو إزالة الأنقاض وإصلاح الطرق كجزء من جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضحت "كان 11" أنه قد تبين أن حماس استخدمت نفس الطراز لاختراق السياج في بداية هجوم السابع من أكتوبر.

ورد مسؤول إسرائيلي على التقرير قائلا: "إن الشاحنات الثقيلة سوف يتم نقلها بالفعل إلى غزة، ولكن سيتم تشغيلها بواسطة فريق مصري يدخل القطاع ويخرج منه يوميا".

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