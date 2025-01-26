بدءًا من صباح الإثنين: السماح بعودة النازحين إلى شمالي غزة

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري في بيان نشره على صفحته بمنصة "X" إنه تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تقوم حركة حماس بتسليم الرهينة أربيل يهودا واثنان من الرهائن قبل يوم الجمعة القادم.

وأضاف ماجد محمد الأنصاري أن حماس ستقوم بتسليم 3 رهائن إضافيين يوم السبت وفقا للاتفاق بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وذكر المتحدث أنه وفي المقابل ستسمح السلطات الإسرائيلية ابتداء من صباح يوم الاثنين بعودة النازحين في غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع.

وأكد أن تل أبيب ستسلم قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم أحد في المرحلة الاولى.