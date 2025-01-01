الاتفاق على تسليم الأسيرة أربيل يهود

غزة/سما/

أفادت قناة كان العبرية، مساء اليوم، بأن الوسطاء نقلوا رسالة إلى "إسرائيل" تفيد بأن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود من المتوقع أن يتم إطلاق سراحها في الأيام القريبة، قبل يوم الجمعة .

وبحسب القناة، "تجري في "إسرائيل" مناقشات حول توقيت السماح بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع عبر ممر نتساريم.

كما ذكرت القناة 13 العبرية: "في إسرائيل، يقدّرون أنه سيتم تحديد الموعد الدقيق لإطلاق سراح أربيل يهود في الساعات القريبة، حيث ترغب إسرائيل في أن يحدث ذلك يوم الأربعاء.

في المقابل ذكر مصدر قيادي كبير من المقاومة الفلسطينية لـصحيفة "القدس" بأنه: تم الاتفاق برعاية الوسطاء على تسليم الأسيرة أربيل يهود إما غدا أو بعد غد وسيصدر بيان نهائي خلال أقرب وقت يحدد التفاصيل النهائية بعد التوافق مع الاحتلال على اللمسات الأخيرة.

وفي السياق قال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس "أبو أحمد": أن الوسطاء وصلتهم ضمانات تؤكد أن الأسيرة الصهيونية أربيل يهود على قيد الحياة وبصحة جيدة.

وأضاف "أبو احمد" في تصريحات مقتضبة، أن "العدو يتعمد التنغيص على أبناء شعبنا ونزع فرحته, وقدمنا ما يلزم لسحب الذرائع التي يختلقها العدو لعرقلة عودة أهالينا إلى شمال القطاع.

ولفت إلى أن الموعد والاتفاق الذي تقرره القيادة السياسة للحركة مع الوسطاء وتلتزم به بخصوص الافراج عن أربيل يهود سيتم تنفيذه..