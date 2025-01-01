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تغريدة نجيب ساويرس عن اقتراح "الأخ ترامب" تثير جدلا واسعا - سما الإخبارية

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تغريدة نجيب ساويرس عن اقتراح "الأخ ترامب" تثير جدلا واسعا

الأحد 26 يناير 2025 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
تغريدة نجيب ساويرس عن اقتراح "الأخ ترامب" تثير جدلا واسعا



القاهرة/سما/

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "نقل سكان غزة إلى الدول المجاورة" مؤكدا أن الحل والسلام يكمنان فقط بحل الدولتين.

 

وقال ساويرس في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "إكس" اليوم الأحد: "الأخ ترامب عايز يهجر الفلسطينيين لمصر والأردن.. لا حل و لا سلام إلا بحل الدولتين".

وأضاف: "حل الدولتين أيضا سيفتح الباب لحكم غزة و الضفة لممثلي الشعب الفلسطيني المنتخب وينهي انفراد حماس بحكم غزة ويسهل عملية إعادة تعمير غزة وينهي معاناة سكانها".

وأثارت تغريدة ساويرس جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل، ولاقت تفاعلا كبيرا خلال نشرها الذي لم يتجاوز إلا ساعات قليلة.

ليعلق ناشط قائلا: "لازم رد قوي من مصر".

وكتب حساب: "أوافقك الرأي تماما أن حل الدولتين هو الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية. يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. كما يجب دعم الجهود المبذولة لتوحيد الصف الفلسطيني والعمل على بناء مؤسسات ديمقراطية قوية".

وقال ناشط: "الحل انشاء دوله عربيه جديده".

وعلق آخر: "ترمب عنده حل 3 دول: غزه - الضفة - إسرائيل".

 فيما قال أحد النشطاء: "مشكلة غزة والضفة وكل فلسطين التاريخية هو وجود الاحتلال وبزوال الاحتلال تنتهي كل المشاكل".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تحدث إلى ملك الأردن عبدالله الثاني بشأن نقل الناس من قطاع غزة المدمر إلى الدول المجاورة، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس المصري بشأن ذلك أيضا.

وقال ترامب "تحدثت إلى الملك عبدالله ملك الأردن اليوم بشأن نقل الناس من غزة المدمرة إلى الدول المجاورة. حيث سيتضمن ذلك بناء مساكن في موقع مختلف ليتمكنوا من العيش في سلام للتغيير، يمكن أن يكون مؤقتا أو طويل الأمد. كما سأتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غدا بشأن ذلك".

ليكون أول المشجعين والمعلقين على اقتراح الرئيس الأمريكي، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

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