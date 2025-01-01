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شكوى في بولندا تطالب باعتقال وزير إسرائيلي أثناء حضوره مراسم ذكرى "الهولوكوست"

الأحد 26 يناير 2025 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
شكوى في بولندا تطالب باعتقال وزير إسرائيلي أثناء حضوره مراسم ذكرى "الهولوكوست"



القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة البث العبرية إنه تم تقديم شكوى للنيابة العامة في بولندا تطالب باعتقال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش أثناء حضوره مراسم ذكرى المحرقة اليهودية في الحرب العالمية الثانية.

وأفاد المصدر ذاته بأن وزير التعليم وصل إلى بولندا للمشاركة في احتفالية إحياء الذكرى الثمانين لتحرير "معسكر الموت أوشفيتز" على يد الجيش الأحمر السوفيتي، بعد أن قرر رئيس الوزراء نتنياهو عدم حضور هذا الحدث.

وذكرت الهيئة أن عددا من الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية البولندية تقدموا بطلب اعتقاله بدعم من منظمات حقوق الإنسان المحلية.

وبحسب مقدمي الشكوى فإن الوزير الذي كان طيارا مقاتلا وبصفته عضوا في الحكومة، فإنه مسؤول عن جرائم الحرب التي حدثت في قطاع غزة.

كما تقدم الفلسطينيون بشكوى ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت اللذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقهما.

وأشارت الهيئة إلى أن الخطوة احتجاج على إعلان الحكومة البولندية أنها لن تعتقل مسؤولين إسرائيليين كبارا مطلوبين للمحكمة في لاهاي.

ورد وزير التعليم يوآف كيش قائلا: "أنا في بولندا لتمثيل إسرائيل في حفل إحياء الذكرى الثمانين لتحرير أوشفيتز.. وهنا سأؤكد أمام زعماء العالم على التزامنا بالذاكرة ودروس التاريخ".

وأضاف "أن المحاولات الفلسطينية لن تمنعني من تقديم الحقيقة.. ستواصل إسرائيل حماية مواطنيها من الإرهاب وستواصل النضال بقوة من أجل حقها في الأمن".

وتستعد بولندا لاستقبال الوفود الدولية في الذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز، في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدا قانونيا بعد صدور مذكرة اعتقال ضده من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب. 

وأثار هذا الوضع جدلا في بولندا بعد تصريح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الذي أكد أن نتنياهو يمكنه حضور المراسم دون الخوف من الاعتقال. 

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