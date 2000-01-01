نتنياهو يشكر ترامب لوفائه بوعده

القدس المحتلة/سما/

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد، رسالة شكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوفائه بوعده وإلغاء الحظر المفروض على قنابل الـ2000 رطل الأمريكية.



وقال نتنياهو في مقطع فيديو: "شكرا للرئيس ترامب على وفائك بوعدك بمنح إسرائيل الأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها ولمواجهة أعدائنا المشتركين ولتأمين مستقبل ينعم بالسلام والإزدهار".

والسبت أمر الرئيس الأمريكي برفع الحظر الذي فرضته إدارة سلفه جو بايدن على شحنة قنابل من زنة 2000 رطل لإسرائيل وتشمل 1800 قنبلة من طراز MK-84 كان سلفه قد حظرها سابقا.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس 1": "رفعنا الحظر عنها.. رفعنا الحظر عنها اليوم.. وسيحصلون عليها.. لقد دفعوا ثمنها، وكانوا ينتظرونها منذ وقت طويل.. كانت تلك القنابل في المخازن".

وذكر موقع "أكسيوس" أنه سيتم تحميل القنابل على سفينة متوجهة إلى إسرائيل في الأيام المقبلة.

يشار إلى أن الحظر الذي فرضه بايدن كان بمثابة احتجاج على غزو إسرائيل لمدينة رفح، وأصبح رمزا سياسيا أكثر من كونه قضية عسكرية تشغيلية وقد استثمره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل تعبئة الجمهوريين ضد بايدن.

كما كانت إدارة بايدن قلقة من أن استخدام إسرائيل لهذه القنابل في المناطق المكتظة بالسكان في غزة قد يتسبب في خسائر بشرية كبيرة.

ويمكن لقنبلة تزن 2000 رطل أن تخترق طبقات سميكة من الخرسانة والمعادن مما يخلف دمارا هائلا.