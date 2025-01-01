تصريحات إسرائيلية جديدة عن الاستحواذ على جزء من الأراضي السورية

القدس المحتلة/سما/

قالت السفيرة الإسرائيلية في روسيا سيمونا هالبرين إن إسرائيل لا تملك أي أطماع في الاستحواذ على الأراضي السورية، وهي تتواجد مؤقتا في المنطقة العازلة الحدودية.



وردت هالبرين على سؤال، خلال مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، حول استعداد الجانب الإسرائيلي للتخلي عن التقدم الأخير على الحدود مع سوريا، قائلة إن "إسرائيل ليس لديها أي أطماع إقليمية على الأراضي السورية. ومن المهم أن نفهم هذا، وهذا هو المكان الذي نحتاج إلى البدء منه".



وأضافت: "في اللحظة التي هاجم فيها الإسلاميون، الجهاديون، في بداية الأحداث، المنطقة العازلة ومواقع الأمم المتحدة، دخلت إسرائيل إلى هناك لضمان الأمن. وتتواجد إسرائيل في هذه المنطقة العازلة. ومن المهم أن نفهم أننا في منطقة محدودة للغاية، وأننا موجودون هناك بشكل مؤقت، ولسبب واحد وهو ضمان الأمن".

وشددت على أن إسرائيل ستضمن ألا تسمح السلطات السورية الجديدة "بأن تكون بلادها منصة لمهاجمة إسرائيل"، مضيفة "لا يمكننا السماح لهذه الأراضي بأن تصبح تهديدا لإسرائيل، أو أن تعود إيران إلى هناك وتستخدم الأراضي السورية لمهاجمة إسرائيل أو تسليم أسلحة استراتيجية وغيرها إلى "حزب الله"".

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة إسرائيل داخل الأراضي السورية وتتركز على "منطقة حيازة" للجيش الإسرائيلي على بعد 15 كيلومترا داخل سوريا و"منطقة نفوذ" مع سيطرة استخباراتية على عمق 60 كيلومترا.

من جهته، قال قائد الإدارة السورية المؤقتة أحمد الشرع قبل أيام، إن "إسرائيل تقدمت في المنطقة العازلة بذريعة وجود مليشيات إيرانية"، مؤكدا أن "هذا العذر لم يعد قائما بعد تحرير دمشق".