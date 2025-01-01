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305 شاحنة.. مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة - سما الإخبارية

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305 شاحنة.. مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة

الأحد 26 يناير 2025 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
305 شاحنة.. مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة



القاهرة/سما/

أطلق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالي قطاع غزة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".

 

وشملت قافلة المساعدات التي أطلقتها مصر 305 شاحنات محملة بأطنان من السلع والمساعدات الإنسانية تقدير بـ 4200 طن من الأغذية والمساعدات الإنسانية و11 سيارة إسعاف مجهزة.

وتتضمن شاحنات المساعدات المصرية أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية وسيارات إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي "المعلبات" والملابس والبطاطين وألبان وغذاء الأطفال.

وأكد رئيس الوزراء المصري على دور بلاده المحوري والرائد تجاه دول المنطقة التي تشهد أزمات خاصة الدول العربية وعلى رأسها الاشقاء في قطاع غزة.

وأوضح مدبولي أن هذه القافلة الخامسة التي يسيرها صندوق تحيا مصر ومعه مؤسسات المجتمع المدني من أجل تقديم المساعدات وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح أن القافلة تضمنت الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية الأساسية، لإمداد المستشفيات الفلسطينية ولضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية للسكان في ظل ما تعانيه من وضع إنساني حرج.

وأوضح أنه نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها النازحون بعد فقدان منازلهم وممتلكاتهم تحت وطأة الحرب، ظهرت الحاجة المُلحة للملابس الشتوية، حيث تضمنت القافلة كميات هائلة من الملابس تناسب كافة الفئات العمرية إضافة إلى البطاطين والسجاد.

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