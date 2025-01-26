الاحتلال يواصل نسف المنازل وتدميرها وإحراقها في مخيم جنين

جننين/سما/

واصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير المنازل ونسفها وإحراقها في مخيم جنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال دمرت أجزاءً واسعة من حارة الدمج وحي البشر، بالإضافة إلى حارة عبد الله عزام، وطلعة الغبز، وسط تصاعد سحب الدخان بسبب إحراق عدد من المنازل بالتوازي مع عمليات الهدم.

ويواصل جيش الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية مدعومة بالجرافات إلى مدينة جنين، مع تمركز الآليات العسكرية أمام مستشفى جنين الحكومي، وسط تحليق الطيران الحربي والمُسير في سماء المدينة والمخيم.

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب، صباح اليوم، إن الاحتلال فجّر حتى الآن 20 منزلا داخل مخيم جنين، ويعمل على تقسيم المخيم إلى أربعة أجزاء، عبر تدمير الشوارع وتفجير المنازل وإحراقها.

وأعرب المحافظ عن قلقه من احتمالية وجود شهداء وجرحى داخل مخيم جنين، حيث لم تستطع طواقم الإسعاف الوصول إليهم، بالإضافة إلى منع الصحفيين من الدخول إلى المخيم.

وأكد أبو الرب وصول 6 شاحنات إغاثية من وزارتي التنمية الاجتماعية والحكم المحلي إلى مدينة جنين، وأنه سيتم توزيعها على العائلات.