أهالي سلوان ينظمون وقفة احتجاجية ضد هدم منازلهم والاستيلاء عليها

القدس المحتلة/سما/

عتصم المئات من أهالي بلدة سلوان، اليوم الأحد، أمام بلدية الاحتلال في القدس، احتجاجا على سياسة هدم البيوت وأوامر الإخلاء التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق أهالي البلدة.

وشارك في الوقفة، نشطاء من اليسار الإسرائيلي، حيث رفع المشاركون يافطات تندد بعمليات هدم المنازل وتطالب بوقفها.

وألقى عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان مراد أبو شافع، كلمة خلال الوقفة أكد فيها رفض الأهالي عمليات هدم المنازل، مشيرا إلى وجود 7 آلاف قرار هدم في سلوان.

بدوره، قال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب، إن هذه الوقفة هي بداية للاحتجاجات على سياسة البلدية تجاه هدم المنازل وعدم منح تراخيص البناء، قائلا: جئنا اليوم إلى مقر البلدية لإرسال رسالتنا إلى المسؤولين هنا بأننا بحاجة إلى المزيد من تراخيص البناء وتجميد أوامر الهدم.

ويعيش في بلدة سلوان نحو 59 ألف مقدسي، ويحيط خطر التهجير القسري بنحو 7 آلاف و500 منهم، يعيشون في 6 أحياء، وهؤلاء مهددون إما بهدم منازلهم بحجة البناء دون ترخيص أو بطردهم لمصلحة الجمعيات الاستعمارية الإسرائيلية.