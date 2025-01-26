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استشهاد جندي لبناني وإصابة آخر برصاص الاحتلال

الأحد 26 يناير 2025 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد جندي لبناني وإصابة آخر برصاص الاحتلال



بيروت/سما/

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، استشهاد جندي وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد.

وقال الجيش في بيان على منصة "إكس": "استشهاد أحد العسكريين على طريق مروحين الضهيرة- صور، وإصابة آخر في بلدة ميس الجبل- مرجعيون، نتيجة استهدافهما بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي".

وأوضح الجيش أن إطلاق النار الإسرائيلي يأتي "في سياق اعتداءاته المتواصلة على المواطنين وعناصر الجيش في المناطق الحدودية الجنوبية".

وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة، إنه لم يتم الالتزام بالمهلة التي نص عليها تفاهم نوفمبر/ تشرين الثاني لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله".

جاء ذلك في بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل قائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو.

وقال البيان الأممي: "رأينا بشكل مأساوي هذا الصباح، أن الظروف ليست مهيأة بعد لعودة آمنة للمواطنين إلى قراهم الواقعة على طول الخط الأزرق".

وفجر اليوم الأحد، انتهت المهلة المحددة بـ60 يوما لانسحاب جيش الاحتلال المتوغل في جنوب لبنان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما واصلت القوات الإسرائيلية التواجد في بعض المناطق الحدودية بجنوب لبنان، في خرق صريح للاتفاق.

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