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شهيد وإصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في شارع الرشيد

الأحد 26 يناير 2025 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد وإصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في شارع الرشيد



غزة/سما/

استشهد مواطن، وأصيب آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في شارع الرشيد الساحلي من جهة مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال، وإصابة آخرين، في منطقة تبة النويري غرب مخيم النصيرات، جراء إطلاق الاحتلال الرصاص تجاه تجمعات للمواطنين الذين ينتظرون العودة لمنطقة شمال القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من المواطنين أصيبوا، بينهم حالات خطيرة، جراء إطلاق الاحتلال الرصاص تجاههم، أثناء انتظارهم العودة للشمال.

وأصيب عشرات المواطنين أثناء انتظارهم العودة لشمال القطاع، التي كانت مقررة يوم أمس، إلا أن الاحتلال يواصل عرقلة عودتهم.

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