أهالي مثلث الشهداء يشيعون جثمان الطفلة ليلى الخطيب

جنين/سما/

شيع أهالي قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، اليوم الأحد، جثمان الشهيدة الطفلة ليلى الخطيب، إلى مثواها الأخير.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الرازي في مدينة جنين، إلى منزل الطفلة في مثلث الشهداء لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها، قبل مواراتها الثرى.

وأدى المشاركون في التشييع صلاة الجنازة على جثمان الشهيدة، ثم سار الموكب إلى مقبرة البلدة حيث تم مواراتها الثرى.

وكانت الطفلة الخطيب قد أصيبت برصاص الاحتلال في رأسها خلال اقتحام الاحتلال مثلث الشهداء مساء أمس، نقلت على إثرها إلى المستشفى حيث وصفت حالتها بـ"الحرجة" ليعلن عن استشهادها متأثرة بإصابتها، كما أصيبت سيدة خلال الاقتحام بالرصاص الحي في يدها وشظايا رصاص برأسها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم السادس على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 15 مواطنا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين، والمرافق العامة، والخاصة، والبنية التحتية، بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.

ـــ