  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أهالي مثلث الشهداء يشيعون جثمان الطفلة ليلى الخطيب

الأحد 26 يناير 2025 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهالي مثلث الشهداء يشيعون جثمان الطفلة ليلى الخطيب



جنين/سما/

 شيع أهالي قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، اليوم الأحد، جثمان الشهيدة الطفلة ليلى الخطيب، إلى مثواها الأخير.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الرازي في مدينة جنين، إلى منزل الطفلة في مثلث الشهداء لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها، قبل مواراتها الثرى.

وأدى المشاركون في التشييع صلاة الجنازة على جثمان الشهيدة، ثم سار الموكب إلى مقبرة البلدة حيث تم مواراتها الثرى.

وكانت الطفلة الخطيب قد أصيبت برصاص الاحتلال في رأسها خلال اقتحام الاحتلال مثلث الشهداء مساء أمس، نقلت على إثرها إلى المستشفى حيث وصفت حالتها بـ"الحرجة" ليعلن عن استشهادها متأثرة بإصابتها، كما أصيبت سيدة خلال الاقتحام بالرصاص الحي في يدها وشظايا رصاص برأسها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم السادس على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 15 مواطنا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين، والمرافق العامة، والخاصة، والبنية التحتية، بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.

ـــ

الأكثر قراءة اليوم

من هي الأسيرة أربيل يهود؟

“نكبة جديدة”.. ترامب يقترح على مصر والأردن خطة “لتطهير” قطاع غزة عبر نقل فلسطينيين إلى القاهرة وعمان

مجندات الاحتلال الأربع يشكرن "القسام" قبيل عملية التبادل (شاهد)

ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء؟

ماذا يحوي كيس "هدايا القسام" الذي حملته الأسيرات بعد الإفراج عنهن؟

صورة: عميد الأسرى الفلسطينيين محمد الطوس حرا بعد 39 عاما

ترامب يلغي قرار بايدن.. ويسمح بإرسال قنابل ثقيلة لإسرائيل

الأخبار الرئيسية

أين وصلت أزمة "أربيل يهود"؟... 30 أسيرا فلسطينيا مقابل الإفراج عنها

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,306 والإصابات إلى 111,483

photo_2025-01-26_13-12-13

مشاهد مهيبة لآلاف النازحين الفلسطينيين الذين ينتظرون العودة إلى شمال قطاع غزة

تعليق بن غفير وسموتريتش على اقتراح ترامب "نقل سكان غزة إلى الدول المجاورة"

67962cde4c59b751513ad039

ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية