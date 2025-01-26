الاحتلال يمنع عائلة أبو حميد من السفر عبر معبر الكرامة للقاء أبنائها المبعدين إلى مصر

رام الله/سما/

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عائلة المعتقلين المحررين الأشقاء نصر وشريف ومحمد أبو حميد من مخيم الأمعري في رام الله، من السفر عبر معبر الكرامة للقاء أبنائها المبعدين إلى مصر.

وقال شقيق المحررين الثلاثة ناجي أبو حميد لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال أجبرتهم على العودة عن المعبر، وكان برفقته والدته أم ناصر وشقيقه باسل، وزوجة شقيقه المحرر نصر، وزوجة شقيقه المحرر محمد.

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن الأشقاء الثلاثة من مخيم الأمعري للاجئين، وأبعدتهم خارج الوطن، وهم من بين أربعة أشقاء يقضون أحكاما بالسّجن المؤبد في سجون الاحتلال، فيما استشهد شقيقهم الخامس القائد ناصر أبو حميد نهاية عام 2022، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه حتى اليوم.

نصر البالغ من العمر (51 عاما)، تعرض للاعتقال منذ أن كان طفلا، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 30 عاما، وهو محكوم بالسّجن خمس مؤبدات، وشقيقه شريف (49 عاما) كذلك تعرض للاعتقال عدة مرات قبل عام 2002، وأمضى قبل هذا الاعتقال تسع سنوات، وهو محكوم بالسّجن أربع مؤبدات، بالإضافة إلى محمد (42 عاماً)، المعتقل منذ عام 2002، وهو محكوم بالسّجن المؤبد مرتين و30 عاما.

وفي نهاية عام 2022 استشهد شقيقهم ناصر، نتيجة للجرائم الطبية التي نفذت بحقه، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه حتى اليوم، وهم كذلك أشقاء الشهيد عبد المنعم الذي اغتاله الاحتلال عام 1994، فيما يواصل اعتقال شقيقهم إسلام المعتقل منذ عام 2018 والمحكوم بالسجن المؤبد.

ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت على مدار العقود الماضية جميع أبناء عائلة أبو حميد، إضافة إلى والدهم، وهدمت منزلهم خمس مرات، كان آخرها عام 2019، كما حرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.