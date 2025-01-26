أنباء عن الإفراج عن الأسير الأمريكي لدى المقاومة "سيغل" السبت المقبل

القدس المحتلة/سما/

من المتوقع أن يتم إطلاق سراح رجل أمريكي إسرائيلي أسر من كيبوتس كفار عزة خلال هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من غزة الأسبوع المقبل، في عملية إطلاق سراح الأسرى الثالثة من المرحلة الأولى في اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، بحسب تقرير أمريكي.



ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين كبيرين تأكيدهما لتقارير سابقة تفيد بأن كيث سيغل (65 عاما) سيكون من بين ثلاثة أسرى من المقرر إطلاق سراحهم السبت المقبل.



ويؤكد التقرير ما قاله مسؤولو بايدن وترامب علناً في وقت سابق من هذا الشهر.

وتتوقع "إسرائيل" أن يتم إدراج أربيل يهود (29 عاما) والجندية الإسرائيلية آغام بيرغر (20 عاما)، المحتجزتين أيضا في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في الدفعة التالية من الأسرى المفرج عنهم.



وذكرت شبكة "إن بي سي" أن ساغوي ديكل تشين (36 عاما)، وهو إسرائيلي أمريكي آخر، سيتم إطلاق سراحه بعد وقت قصير من إطلاق سراح سيغل.



ويوجد كل من سيغل وديكل تشين على قائمة تضم 33 أسيرا إسرائيليا من المتوقع إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار التي تستمر 42 يوما، وجميعهم من الحالات "الإنسانية": النساء والأطفال وكبار السن والمرضى.



ولن يتم إطلاق سراح الرهينة الأمريكي الإسرائيلي الثالث، عيدان ألكسندر، إلا في المرحلة الثانية، لأنه جندي.



ويعتقد أن 87 من أصل 251 أسيرا لدى "حماس" منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ما زالوا في غزة، بما في ذلك جثث ما لا يقل عن 34 شخصاً أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتلهم.



والسبت أطلقت المقاومة الفلسطينية في غزة سراح 4 مجندات تم أسرهن في هجوم السابع من أكتوبر فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 200 أسير فلسطيني بينهم 121 محكوما بالمؤبد و79 من ذوي الأحكام العالية.

وإجمالا، تحتجز "إسرائيل" حاليا أكثر من 10 آلاف و300 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر وجود نحو 96 أسيرا إسرائيليا بغزة.



وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بما بين 1700 و2000.