مشاهد مهيبة لآلاف النازحين الفلسطينيين الذين ينتظرون العودة إلى شمال قطاع غزة

غزة/سما/

تداول ناشطون على مواقع التواصل، مشاهد مهيبة لآلاف الفلسطينيين الذين ينتظرون العودة إلى شمال قطاع غزة.

ويظهر في الفيديوهات آلاف الفلسطينيين وقد تجمعوا عند شارع الرشيد وسط قطاع غزة، بانتظار فتح ممر نتساريم بحسب ما ينص عليه وقف إطلاق النار، من أجل العودة إلى المناطق التي نزحوا منها في شمال القطاع، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، أصدر صباح اليوم الأحد، بيانا على موقع إكس، لسكان قطاع غزة، أشار فيه إلى أن معبر نتساريم، لن يكون متاحا إلا بعد إطلاق سراح المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود.

وكتب أردعي في منشور على موقع إكس: “في ضوء انتهاك الاتفاق ولمنع الخلاف وسوء الفهم، لن يتم فتح ممر نتساريم للمرور، حتى يتم تسوية إطلاق سراح أربيل يهود بين الوسطاء وإسرائيل”، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأحد.

في غضون ذلك، أصيب 5 فلسطينيين بينهم طفل، الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي الذي أطلق النار على مجموعة نازحين بشارع الرشيد وسط قطاع غزة، أثناء انتظار السماح لهم بالعودة إلى محافظتي غزة والشمال وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، بوصول 5 إصابات من النازحين الفلسطينيين المتجمهرين على شارع الرشيد عند “تبة النويري” غرب مخيم النصيرات.

وقال شهود عيان إن مئات النازحين الفلسطينيين باتوا ليلة الأحد في العراء وسط أجواء باردة عند “تبة النويري”، وهي آخر نقطة يمكن الوصول إليها غربا قبل الانتقال إلى محافظة غزة شمالا.