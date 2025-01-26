اللبنانيون يتوجهون إلى بلداتهم في الجنوب ويتحدّون الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

بيروت/سما/

بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً لاتفاق وقف إطلاق النار عند الساعة الرابعة فجراً، ووجوب انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، لم تلتزم إسرائيل بالاتفاق، ولم تنسحب من الأراضي اللبنانية، وخصوصاً من التلال والبلدات في القطاع الشرقي، ضاربةً عرض الحائط بهذا الاتفاق المستند إلى القرار 1701، في ظل تهديد من “حزب الله” بأن ما بعد المهلة غير ما قبلها، واعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إبراهيم الموسوي أن “الأحد هو اليوم الذي يجب أن ينسحب فيه العدو من أرضنا، وإذا لم يفعل سيرى العجب”.

وفي تحدٍ واضح لجيش الاحتلال الإسرائيلي توجّهَ سكان عدد من البلدات الجنوبية، صباح الأحد، إلى بلداتهم الحدودية، رغم التحذيرات الإسرائيلية.

وشهدت مداخل القرى والبلدات في القطاعين الغربي والأوسط، منذ ساعات الفجر الأولى وبدء نهاية المهلة لوقف إطلاق النار، تجمعات لعدد من الأهالي الذين وصلوا إلى العديد من الأحياء الآمنة في بلداتهم الجنوبية، فيما عملت وحدات الجيش اللبناني على أمن الوافدين.

وقد أطلقت القوات الإسرائيلية رشقات رشاشة وبعض القنابل على محيط تحرك المدنيين الذي عَبَروا سيرًا على الأقدام إلى بلدات حولا وميس الجبل ومارون الراس وكفركلا وبيت ليف وحانين والخيام، حيث وصل العشرات سيراً على الأقدام بعد تخطي حواجز الجيش اللبناني.

واقترب الأهالي في مارون الراس من دبابة ميركافا من دون خوف، ووجّه الأهالي رسالة إلى العدو الإسرائيلي بأنهم سيواجهونه بأجسادهم، ولن يتخلوا عن قراهم بعدما خسروا كل شيء. ونقلت قناة “المنار”، التابعة لـ “حزب الله”، وقائع ميدانية مباشرة على الهواء.

إلى ذلك، تواردت أنباء عن إطلاق نار على المواطنين عند مدخل كفركلا، وارتفاع عدد الإصابات إلى 5 وسقوط جريح إصابته طفيفة في ميس الجبل وآخر في حولا.

وألقت طائرة مسيّرة قنبلتين بالقرب من تجمع أهالي ميس الجبل في منطقة المفيلحة غرب البلدة. واعتقل جيش الاحتلال شابين في حولا، وأصيب مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي في العديسة.

وقام الجيش الإسرائيلي بوضع ساتر ترابي في وادي الحجير لمنع الأهالي من الدخول إلى قراهم، فيما أصرّ أهالي بلدة الطيبة على دخول البلدة”. وأصدر تحذيرات إلى سكان البلدات الحدودية الجنوبية بعدم العودة إليها حتى إشعار آخر.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة “أكس”: “إلى سكان لبنان، ولا سيّما سكان الجنوب، “حزب الله” كعادته يضع مصلحته الضيقة فوق مصالح الدولة اللبنانية، ويحاول من خلال أبواقه تسخين الوضع، وذلك رغم كونه السبب الرئيسي في تدمير الجنوب”. وقال: “في الفترة القريبة سنواصل إعلامكم حول الأماكن التي يمكن العودة إليها. ولحين الوقت، نطالبكم بالانتظار، ولا تسمحوا لـ “حزب الله” بالعودة واستغلالكم في محاولة للتستر على التداعيات المدمرة لقراراته غير المسؤولة على حساب أمن دولة لبنان”، مضيفاً: “حتى إشعار آخر، تبقى جميع التعليمات التي نُشرت سابقًا سارية المفعول، ولا يُسمح بالعودة إلى خط القرى المحدد في الخريطة”.

أما الجيش اللبناني ففتح طريق عام الطيري بنت جبيل أمام أهالي بلدة عيتا الشعب المتوجهين إلى بلدتهم بعد إصرار الأهالي على العبور. وأبلغت “يونيفيل” قيادة الجيش استعدادها لمساعدته في الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وتفادي المخاطر التي قد تترتب عن تحرك أهالي الجنوب نحو قراهم الحدودية.

وكانت قيادة الجيش اللبناني أصدرت بياناً دعت فيه “أهالي الجنوب، في ظل التوترات المستجدة، وحفاظاً على سلامتهم، للتريث في التوجّه نحو المناطق الحدودية الجنوبية”، وشددت “على أهمية تحلّي المواطنين بالمسؤولية والالتزام بتوجيهات قيادة الجيش، وإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة، حفاظًا على سلامتهم”، مؤكدة أن “الجيش يطبّق خطة عمليات تعزيز الانتشار في منطقة جنوب الليطاني بتكليف من مجلس الوزراء، منذ اليوم الأول لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق مراحل متتالية ومحددة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق الاتفاق كما اليونيفيل. وقد حدث تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي، ما يعقّد مهمة انتشار الجيش”.