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طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف مخيم بلاطة

الأحد 26 يناير 2025 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف مخيم بلاطة



نابلس/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن طائرة مسيرة تابعة له قصفت تجمعا لفلسطينيين في مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال في منشور على منصة “إكس”: “أغارت طائرة مسيرة قبل قليل في بلاطة” زاعما أن هدف الغارة “تفريق تجمع يضم مسلحين”، دون مزيد من التفاصيل.

والسبت، اقتحمت قوة إسرائيلية، منطقة دوار الاتصالات في محيط مخيم بلاطة، وشارع القدس شرق المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وفق وكالة “وفا” الفلسطينية.

وبموازاة الإبادة في غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 876 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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