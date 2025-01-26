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أسير فلسطيني محرر يوجه مناشدة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (فيديو)

الأحد 26 يناير 2025 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسير فلسطيني محرر يوجه مناشدة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (فيديو)



القاهرة/سما/

وجه الأسير الفلسطيني المحرر حسام الزعانين رسالة مناشدة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد الإفراج عنه أمس في إطار عملية التبادل الثانية بين حركة حماس وإسرائيل.

 

وقال الزعانين في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"، إنه لا يستطيع وصف فرحته بالخروج من سجون الإسرائيلية، لكن فرحته منقوصة لوجود أهله جميعا في مصر بينما هو موجود حاليا في قطاع غزة، مناشدا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بجمعه بأهله في مصر.

وأشار إلى طلبه التوجه إلى مصر فور الإفراج عنه لكن الجانب الإسرائيلي رفض، وتوجه إلى قطاع غزة حيث التقى بوالده وبعض إخوته، بينما باقي أسرته في مصر.

وتابع: "أتمنى من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يجمعني ببناتي وبأمي وإخوتي وأخواتي الموجودين في مصر".

وعن الوضع في السجون الإسرائيلية، قال إنها أشبه بسجن "أبو غريب" وأوضاع صعبة للغاية ويعاملهم الحراس بالضرب ومهاجمة الكلاب، مشيرا إلى أنه قبل الإفراج عنهم بوقت قليل تم إطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم رغم عدم وجود أي فعل من الأسرى.

وذكر أنه :كان مقيدا منذ يوم الأربعاء ولم يحصلوا على طعام أو مياه، مع ضرب وسباب بألفاظ نابية"، مضيفا أن الإسرائيليين عاملوهم بـ"غل" وكأنهم وحوش.

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