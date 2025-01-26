مسؤول إسرائيلي: الجيش المصري سيعيد بناء قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

قال مصدر إسرائيلي مسؤول لقناة i24news الإسرائيلية إن "محادثات جرت بين السلطات المصرية والفصائل الفلسطينية لتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة في اليوم التالي من انتهاء الحرب برئاسة حماس".

وأضاف خلال حديثه لمذيع القناة العبرية باروخ يديد، أنه تمت خلال المحادثات مناقشة اتفاقيات تقبل بموجبها مصر عقود إعادة إعمار قطاع غزة التي ستديرها لجنة الدعم.

وأكد المصدر أن "المصريين قالوا إن شركات تابعة للجيش المصري ستكون مستعدة لتولي مهمة إعادة الإعمار، بما في ذلك نقل آلاف الكرافانات إلى القطاع".

وأشارت القناة العبرية إلى أن تقارير عبرية أفادت بأن رئيسي الموساد والشاباك اتفقا مع رئيس المخابرات المصرية الأسبوع الماضي على أن تدير السلطة الفلسطينية الجانب الفلسطيني من معبر رفح تحت إشراف الأمم المتحدة، ولكن لم يتم تحديد موعد تنفيذ هذه الخطوة.

فيما نفى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) هذه التسريبات.