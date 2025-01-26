  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو زهري ردا على ترامب: لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن

الأحد 26 يناير 2025 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو زهري ردا على ترامب: لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن



غزة/سما/

علق القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري  الأحد على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "نقل سكان غزة إلى الدول المجاورة" قائلا "إن أهل غزة تحملوا الموت حتى لا يتركوا وطنهم".


وقال أبو زهري في إفادة صحفية: "أهل غزة تحملوا الموت حتى لا يتركوا الوطن، وهم لن يتركوه لأي أسباب أخرى، لذا لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن وكانت سببا في إطالة أمد القتال".

وأضاف: "تنفيذ الاتفاق كفيل بحل كافة مشكلات قطاع غزة، ومحاولات الالتفاف على الاتفاق ليس لها قيّمة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تحدث إلى ملك الأردن عبدالله الثاني بشأن نقل الناس من قطاع غزة المدمر إلى الدول المجاورة، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس المصري بشأن ذلك أيضا.

وقال ترامب "تحدثت إلى الملك عبدالله ملك الأردن اليوم بشأن نقل الناس من غزة المدمرة إلى الدول المجاورة. حيث سيتضمن ذلك بناء مساكن في موقع مختلف ليتمكنوا من العيش في سلام للتغيير، يمكن أن يكون مؤقتا أو طويل الأمد. كما سأتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غدا بشأن ذلك".

ومن جانبه رد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على اقتراح ترامب، قائلا: "فكرة مساعدتهم في العثور على أماكن أخرى فكرة عظيمة".

ونقل موقع "واينت" العبري عن وزير المالية الإسرائيلي قوله "بعد سنوات من تمجيد الإرهاب، سوف يتمكنون من تأسيس حياة جديدة وجيدة".

فيما هنأ وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، ترامب على مبادرته "بنقل السكان من غزة للأردن ومصر".

الأكثر قراءة اليوم

من هي الأسيرة أربيل يهود؟

“نكبة جديدة”.. ترامب يقترح على مصر والأردن خطة “لتطهير” قطاع غزة عبر نقل فلسطينيين إلى القاهرة وعمان

مجندات الاحتلال الأربع يشكرن "القسام" قبيل عملية التبادل (شاهد)

ماذا يحوي كيس "هدايا القسام" الذي حملته الأسيرات بعد الإفراج عنهن؟

صورة: عميد الأسرى الفلسطينيين محمد الطوس حرا بعد 39 عاما

ترامب يلغي قرار بايدن.. ويسمح بإرسال قنابل ثقيلة لإسرائيل

سموتريتش: ترحيل سكان غزة لبدء حياة جديدة فكرة عظيمة ونعمل على خطة لتنفيذها قريبا..

الأخبار الرئيسية

photo_2025-01-26_13-12-13

مشاهد مهيبة لآلاف النازحين الفلسطينيين الذين ينتظرون العودة إلى شمال قطاع غزة

أين وصلت أزمة "أربيل يهود"؟

تعليق بن غفير وسموتريتش على اقتراح ترامب "نقل سكان غزة إلى الدول المجاورة"

67962cde4c59b751513ad039

ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء؟

الأونروا: إسرائيل تخرق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الامتيازات والحصانات بشأن مقراتنا وعملياتنا..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية