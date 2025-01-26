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تعليق بن غفير وسموتريتش على اقتراح ترامب "نقل سكان غزة إلى الدول المجاورة"

الأحد 26 يناير 2025 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق بن غفير وسموتريتش على اقتراح ترامب "نقل سكان غزة إلى الدول المجاورة"



القدس المحتلة/سما/

علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "نقل الناس من قطاع غزة المدمر إلى الدول المجاورة".


وقال بن غفير في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "إكس": "أهنئ الرئيس ترامب على مبادرته بنقل السكان من غزة للأردن ومصر".

وتابع: "أحد مطالبنا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو تشجيع الهجرة الطوعية".

وأضاف بن غفير "عندما يطرح رئيس أكبر قوة بالعالم الهجرة الطوعية للفلسطينيين فمن الحكمة أن تشجعها وتنفذها حكومتنا".

في المقابل، رد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "نقل سكان غزة إلى الدول المجاورة"، قائلا: "فكرة مساعدتهم في العثور على أماكن أخرى فكرة عظيمة".


ونقل موقع "واينت" العبري عن وزير المالية الإسرائيلي قوله "بعد سنوات من تمجيد الإرهاب، سوف يتمكنون من تأسيس حياة جديدة وجيدة".

وأضاف سموتريتش: "فقط التفكير خارج الصندوق وإيجاد حلول جديدة سيؤدي إلى تحقيق حل للسلام والأمن".

وأوضح: "سأعمل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومجلس الوزراء لضمان تنفيذ فكرة مغادرة أعداد كبيرة من غزة إلى دول مجاورة في أقرب وقت ممكن".


وفي وقت سابق من اليوم الأحد أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تحدث إلى ملك الأردن عبدالله الثاني بشأن نقل الناس من قطاع غزة المدمر إلى الدول المجاورة، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس المصري بشأن ذلك أيضا.

وقال ترامب "تحدثت إلى الملك عبدالله ملك الأردن اليوم بشأن نقل الناس من غزة المدمرة إلى الدول المجاورة. حيث سيتضمن ذلك بناء مساكن في موقع مختلف ليتمكنوا من العيش في سلام للتغيير، يمكن أن يكون مؤقتا أو طويل الأمد. كما سأتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غدا بشأن ذلك".

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