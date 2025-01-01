"القسام" تعرض "الجزء الثاني" من "سلسلة كمائن الموت" في شمال غزة

غزة/سما/

عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" الجزء الثاني من "سلسلة كمائن الموت" موضحة أنه يظهر التحام مقاتليها مع جنود وآليات إسرائيلية في محاور التوغل بمدينة بيت حانون شمال غزة.



وأظهر تسجيل نشره الإعلام العسكري للقسام وقال إنه "الجزء الثاني من سلسلة كمائن الموت"، تفجير حقل ألغام معد مسبقا في جنود وآليات إسرائيلية في المنطقة المذكورة.

وأظهرت لقطات ضمن الفيديو "تفجير مقاتلي القسام عبوة مضادة للأفراد بقوة صهيونية مما أدى إلى مقتل 4 جنود بينهم نائب قائد لواء ناحال"، ووثقت لقطات استهداف قوة صهيونية تحصنت بمنزل بقذيفة "TBG".

وأظهرت لقطات أخرى استهداف آلية إسرائيلية "باقر عسكري" بقذيفة مضادة للدروع"، واستهداف جنديين إسرائيليين بعبوة مضادة للأفراد.

ووفق الفيديو، تم "استهداف منزل تحصنت بداخله قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للتحصينات مما أدى لانهيار المنزل واعترف العدو بمقتل 5 جنود وإصابة 8 بجراح خطيرة".

ووثقت لقطات من الفيديو "قنص عدد من الجنود الإسرائيليين، كما تم تدمير دبابة قائد سرية بعبوة شديدة الانفجار ما أدى إلى فصل البرج عنها ومقتل من فيها".