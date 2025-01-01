الإعلامي الحكومي بغزة يحذر المواطنين من الاقتراب من محور "نتساريم"

غزة/سما/

قال مستشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تيسيرمحيسن انه منذ ليلة أمس اكتظاظ النازحين في شارعي الرشيد وصلاح الدين في انتظار انسحاب الاحتلال وعودتهم إلى شمال قطاع غزة.

وأشار إلى ان التوقعات كانت انسحاب الاحتلال الساعة 8 صباحًا إلا أن الاحتلال يصر على عدم الوفاء بالتزاماته.



وأوضح ان الاحتلال يصر على الإفراج عن الأسيرة أرابيل يهود، رغم أنها لم تكن ضمن دفعة الإفراج المتفق عليها أمس.

وحذر محيسن المواطنين من الاقتراب نحو محور نتساريم في ظل تواجد الاحتلال وإطلاق النار مشيرا إلى ان الأمر مرتبط بحل قضية المجندة أرابيل.



واضاف:" في حال حل إشكالية العودة .. هناك انتظار للنازحين على الشق الآخر من شارعي الرشيد وصلاح الدين إلى جانب وجود باصات وسيارات إسعافات وناشطين لتوزيع المياه".