  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأمم المتحدة: غزة أخطر مكان بالعالم على الأطفال

الأحد 26 يناير 2025 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: غزة أخطر مكان بالعالم على الأطفال



القدس المحتلة/سما/

قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة، إن الحرب في قطاع غزة كانت مدمرة بالنسبة للأطفال، حيث استشهد فيها أكثر من 13 ألف طفل فلسطيني.

وأشارت الامم المتحدة إلى إصابة نحو 25 ألف طفل فلسطيني في الحرب، كما نقل أكثر من 25 ألفا آخرين إلى المستشفيات، بسبب سوء التغذية.

وقال نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريكي، في الآونة الأخيرة لمجلس الأمن، "كونك طفلا، فإن غزة هي اخطر مكان في العالم يمكن أن تكون فيه"، مضيفا "أطفال غزة لم يختاروا هذه الحرب، ومع ذلك فقد دفعوا الثمن الأكبر".

بدوره، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "بأنه من بين 40 ألفا و717 شهيدا تم التعرف عليهم حتى الآن في غزة، كان العدد 13319 لأطفال".

وقالت الوكالة، يوم الجمعة، إن هذه الأرقام صادرة عن وزارة الصحة في غزة.

من جهتها، ذكرت وكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن تقديراتها تشير إلى إصابة 25 ألف طفل بناء على تحليل للمعلومات التي تم جمعها مع وزارة الصحة في غزة.

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، إن نحو 19 ألف طفل تم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد في الأشهر الأربعة التي سبقت كانون الأول الماضي.

وجاء هذا الرقم أيضا من "اليونيسف"، التي قالت إنه استنادا إلى بيانات تم جمعها من قبل موظفي الأمم المتحدة في غزة تركز على التغذية، بالتنسيق مع جميع الوكالات الأممية المعنية.

ولفتت الأمم المتحدة الى أن الآلاف من الأطفال أصبحوا أيضا أيتاما أو تم فصلهم عن والديهم خلال الحرب التي استمرت 15 شهرا.

وذكرت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة العالمي "التعليم لا ينتظر" ياسمين شريف، في مؤتمر صحفي أن 650 ألف طفل في سن المدرسة حرموا من التعليم، وأن النظام التعليمي بأسره يحتاج إلى إعادة بناء بسبب الدمار الواسع في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

من هي الأسيرة أربيل يهود؟

مصدر في المقاومة يكشف السبب الرئيسي لتأخر إطلاق سراح أربيل يهود

بعد نشر صور المجندات بلباسهن العسكري ..صحفي إسرائيلي يسخر من نتنياهو: هذا هو النصر المطلق

“نكبة جديدة”.. ترامب يقترح على مصر والأردن خطة “لتطهير” قطاع غزة عبر نقل فلسطينيين إلى القاهرة وعمان

مجندات الاحتلال الأربع يشكرن "القسام" قبيل عملية التبادل (شاهد)

ماذا يحوي كيس "هدايا القسام" الذي حملته الأسيرات بعد الإفراج عنهن؟

صورة: عميد الأسرى الفلسطينيين محمد الطوس حرا بعد 39 عاما

الأخبار الرئيسية

الأونروا: إسرائيل تخرق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الامتيازات والحصانات بشأن مقراتنا وعملياتنا..

سموتريتش: ترحيل سكان غزة لبدء حياة جديدة فكرة عظيمة ونعمل على خطة لتنفيذها قريبا..

“نكبة جديدة”.. ترامب يقترح على مصر والأردن خطة “لتطهير” قطاع غزة عبر نقل فلسطينيين إلى القاهرة وعمان

الجيش الإسرائيلي يرفض الانسحاب من الجنوب اللبناني على رغم انقضاء المُهلة.. “حزب الله” يستنفر وبيروت تهاجم “تل أبيب”

اليوم الثامن من وقف إطلاق النار.. اسرائيل تخرق اتفاق وقف النار والنازحون لم يعودوا لغزة والشمال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية