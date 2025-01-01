الاحتلال يعترف باصابة 3 من جنوده في مخيم جنين احداها خطيرة

القدس المحتلة/سما/

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة ثلاثة من جنوده بجروح، إصابة أحدهم خطيرة، خلال اشتباكات مع مقاومين بمخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، "أصيب 3 عسكريين من وحدة إيغوز التابعة لوحدة الكوماندوز، صباح (السبت) خلال عملية عسكرية في جنين"

وأضاف أن إصابة أحد العسكريين خطيرة، بينما أصيب الآخران بجراح متوسطة وطفيفة. ولفت إلى أنه تم نقل الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم.

وكانت مصادر محلية قد أكدت أمس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت مناطيد مراقبة وطائرات استطلاع فوق جنين، وسط الدفع بتعزيزات عسكرية للمنطقة.

وأعلنت فصائل فلسطينية، أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور الدمج، و"يمطرون قوات الاحتلال والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة"، مؤكدةً تحقيق إصابات في القوات الإسرائيلية.

يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال عدوانه على جنين لليوم السادس على التوالي، ويفرض حظرا للتجوال على المخيم، وعمدت قواته إلى اقتحام منازل المواطنين الفلسطينيين.