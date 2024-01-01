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انتهاء مهلة الـ60 يوما.. شهيد و17 إصابة برصاص الاحتلال خلال محاولة سكان العودة إلى بيوتهم في جنوب لبنان

الأحد 26 يناير 2025 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء مهلة الـ60 يوما.. شهيد و17 إصابة برصاص الاحتلال خلال محاولة سكان العودة إلى بيوتهم في جنوب لبنان



بيروت /سما/

استشهد لبناني وأصيب 17 آخرون، الأحد، بنيران إسرائيلية أثناء محاولتهم العودة إلى بلداتهم المحتلة جنوب البلاد، بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب بموجب اتفاق إطلاق النار بين تل أبيب و”حزب الله”.
وفجر اليوم الأحد، انتهت المهلة المحددة بـ60 يوما لانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي المتوغل في جنوب لبنان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر / تشرين الثاني 2024، فيما تواصل القوات الإسرائيلية التواجد في بعض المناطق الحدودية بجنوب لبنان، في خرق صريح للاتفاق.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن شخصا استشهد وأصيب 17 آخرون برصاص اسرائيلي خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة جنوب لبنان.

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