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مسيرة حاشدة في مدينة "بريمن" الألمانية تضامنا مع غزة

الأحد 26 يناير 2025 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة حاشدة في مدينة "بريمن" الألمانية تضامنا مع غزة



برلين/وكالات/

نظمت الجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات في مدينة بريمن الألمانية، اليوم السبت، مسيرة حاشدة تضامناً مع أهلنا في غزة وبمناسبة وقف الحرب عليهم وقرب عودتهم الى شمال القطاع، بمشاركة أبناء الجاليات العربية والإسلاميةومتضامنين أوروبيين والمان .

وشارك في المسيرة، شخصيات سياسة ألمانية ممثلة برئيس الجمعية الألمانية الفلسطينية، عضوالبرلمان السابق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ديتلف غريشي.

ورفع المشاركون في المسيرة التي سارت في المدينة العلم الفلسطيني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وأهلنا في غزة.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها، مفوض عام التجمع، وامين السر السيد سامر بلال أصلان، المطلوب الآن توحيد كل الجهود لخدمة شعبنا والتخفيف عن معاناتهم في غزة .

واضاف:"كما يجب علينا أن نوجه التحية لهذا الشعب الجبار الذي تحمل الجوع والالم والنزوح وحرب الابادة وننحني له إجلالاً. وفي ختام حديثه دعا اصلان كل دول العالم الى مواصلة الجهود لدعم إعمار غزة".

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