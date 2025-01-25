ترامب يدعو الأردن ومصر لاستقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة

واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من قطاع غزة، بعد أن تسببت حرب إسرائيل ضد حركة حماس في أزمة إنسانية.

وقال الرئيس ترامب عن اتصاله يوم السبت مع العاهل الأردني الملك عبد الله "قلت له إنني أود منك أن تستقبل المزيد لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يستقبل أشخاصا".

وأضاف الرئيس الأميركي "أود أن تستقبل مصر أشخاصا أيضا”، مضيفا أنه سيتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد.

وأوضح الرئيس الأميركي أنه بحث أيضا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خفض أسعار النفط، متوقعا أن تكون زيارته الأولى إلى السعودية، على الرغم من التقليد المتبع للرؤساء الأميركيين بزيارة بريطانيا أولا.