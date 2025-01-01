عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، خبر الإفراج عن 200 أسير، من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، وشهيد وجرحى باستهداف مئات النازحين في قطاع غزة، واستشهاد رضيعة في مثلث الشهداء وشاب في مخيم بلاطة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "القدس":

- عشرات المؤبدات يعانقون الحرية.. وصول 70 أسيرا من أصحاب المؤبدات إلى القاهرة.. وإطلاق سراح 114 محررا إلى الضفة و16 إلى القطاع و70 إلى القاهرة

- شهيد وجرحى باستهداف مئات النازحين.. استكمال الاستعدادات لعودة آلاف النازحين من الجنوب إلى الشمال

- استشهاد رضيعة وتجريف بنى تحتية في مخيم جنين.. تشييع شهيدين في قباطية

- شهيد في مخيم بلاطة واصابات في كفر عقب وقبلان

* "الحياة الجديدة":

- الاحتلال يبلغ الأمم المتحدة بوقف نشاط "الأونروا" في القدس نهاية الشهر الجاري

- شهيد وثلاث إصابات برصاص الاحتلال في غزة

- شهيد بمخيم بلاطة وإصابات وإجراءات احتلالية مشددة في الضفة

- مستعمرون اعتدوا على مواطنين وأحرقوا مركبة في مسافر يطا

- الاحتلال يفرج عن الدفعة الثانية من الأسرى ويقتحم منازل عدد منهم

- جريحان بالرصاص في كفر عقب واصابات بالاختناق في قبلان

* "الأيام":

- 200 أسير إلى الحرية: 121 مؤبدات و79 أحكام عالية

- شهيد برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة

- استشهاد طفلة خلال اقتحام الاحتلال قرية مثلث الشهداء

- الاحتلال يشن علميات اقتحام وتنكيل لمنع الاحتفالات بالإفراج عن الأسرى

- مخيم جنين: الاحتلال يواصل الهدم والتفجير وتهجير مزيد من العائلات

- إسرائيل تعرقل عودة النازحين للشمال بافتعال أزمة حول إحدى المجندات

- شهيد وجرحى وسط القطاع وتواصل الخروق الاسرائيلية للتهدئة