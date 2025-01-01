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طقس فلسطين : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الأحد 26 يناير 2025 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
والثلاثاء، يكون الجو غائما بوجه عام وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

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