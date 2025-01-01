إسرائيل: حماس لم تلتزم بتسليم قائمة بأوضاع المحتجزين في غزة الليلة

القدس المحتلة/سما/

في تطور جديد في إطار المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى، أفاد مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل الاتفاق بأن قائمة المحتجزين الإسرائيليين التي كان من المفترض أن تقدمها حركة حماس بشأن مصير المتبقين في قطاع غزة لم تُستلم حتى الآن، رغم أن موعد تسليمها كان قد تحدد في اتفاق سابق، بحسب ما نشر موقع صحيفة "اسرائيل هايوم" العبرية.

ووفقاً للمصدر، كان من المفترض أن يتم استلام قائمة حماس قبل منتصف ليلة السبت، وهو ما يشكل جزءاً أساسياً من بنود الاتفاق بين الطرفين. وأضاف المصدر أن عدم تسليم القائمة في الوقت المحدد يشكل خرقًا جديدًا من جانب حماس للاتفاق.

وبحسب الصحيفة، لم تلتزم حركة حماس ببنود اتفاق المرحلة الثانية من الصفقة، حيث كان من المقرر أن يتم إطلاق سراح 4 من اسرائيليات بما فيهن أرابل يهود (29 عامًا) التي تم اسرها من قبل عناصر الحركة في 7 أكتوبر من كيبوتس "نير عوز". ورغم "أن الصفقة كانت تشمل إطلاق سراحها في المرحلة الثانية، لم يتم تنفيذ ذلك، مما يُعتبر خرقًا جديدًا للاتفاق".

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الرد على هذا الخرق كان سريعًا، حيث أُغلِق الطريق أمام الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون قرب معبر "نتساريم" في شمال قطاع غزة للعبور إلى المناطق الشمالية من القطاع، وذلك لحين معالجة قضية أرابل يهود.

وأضاف البيان أنه لن يتم السماح بأي تحركات عبر هذا المعبر حتى يتم الالتزام بالإفراج عن أرابل كما هو متفق عليه، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على مصداقية الاتفاق وضمان تطبيقه بالشكل الذي تم الاتفاق عليه مع حماس.