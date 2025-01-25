اليوم الثامن من وقف إطلاق النار.. اسرائيل تخرق اتفاق وقف النار والنازحون لم يعودوا لغزة والشمال

غزة /سما/

خرقت إسرائيل واحداً من اهم بنود وقف اطلاق النار ولم تسمح لمئات الآلاف من النازحين جنوب ووسط القطاع بالعودة إلى مدينة غزة والشمال.

واضطر الاف المواطنين للنوم على تبة النويري قبل مغادرتها فجرا بعد تأكيد جيش الاحتلال منع المرور.

وفي ساعات المساء وصل مستشفى العودة بالنصيرات شهيد وإصابة من محيط منطقة مدخل مخيم البريج على شارع صلاح الدين الذي تصطف عليه السيارات، وإصابتان من منطقة تبة النويري غرب مخيم النصيرات جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه تجمعات للمواطنين الذين ينتظرون العودة لمنطقة شمال القطاع.

وصباح اليوم أطلقت آليات الاحتلال النار شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ويعمل الوسطاء على حل الخلاف الناجم عن المماطلة الاسرائيلية بما في ذلك الأزمة المتعلقة بقائمة الأحياء والأموات لذى المقاومة.