شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

نابلس/سما/

ستشهد الشاب أحمد محمود حشاش (42 عاما)، مساء اليوم السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم بلاطة، شرق نابلس.

وأفاد مراسلنا بأن الشاب حشاش أصيب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، وقد وصفت إصابته بالخطيرة، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منطقة دوار الاتصالات في محيط مخيم بلاطة، وشارع القدس شرق المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.