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اللجنة الوطنية للأسرى الأردنيين: نرفض سياسة الإبعاد ونطالب بعودة المحررين إلى وطنهم

الأحد 26 يناير 2025 12:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الوطنية للأسرى الأردنيين: نرفض سياسة الإبعاد ونطالب بعودة المحررين إلى وطنهم



عمان/سما/

أعربت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين عن استيائها من إبلاغ الصليب الأحمر بإبعاد الأسيرين الأردنيين المُحررين ضمن صفقة تبادل الأسرى عمار حويطات وثائر اللوزي.


وأكدت اللجنة أن "عمار حويطات، المحكوم عليه بالسجن المؤبد و20 عاما، رفض إبعاده وطالب بتحريره إلى الأردن، إلا أن طلبه لم يُستجَب وبقي في الأسر. بينما تم إبعاد ثائر اللوزي، المحكوم عليه بـ 19 عاما، إلى غزة".

ووجهت اللجنة "شكرها للمقاومة الفلسطينية في غزة، وعلى رأسها حركة حماس، لإدراجها الأسرى الأردنيين ضمن قوائم التبادل في صفقة طوفان الأحرار"، وأكدت اللجنة أن هذا الإدراج يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة للأسرى الأردنيين.

وأكدت اللجنة رفضها المطلق لسياسة الإبعاد التي تطال أي أسير أردني، مشيرة إلى أن العودة إلى الوطن حق كفلته القوانين الأردنية والدولية، وطالبت اللجنة وزارة الخارجية الأردنية ببذل الجهود اللازمة للسماح للأسرى الأردنيين بالعودة إلى وطنهم والالتقاء بعائلاتهم.

كما طالبت بالتدخل العاجل لإعادة ثائر اللوزي إلى الأردن، وإزالة كل المعوقات التي تحول دون إعادة عمار حويطات في أي مرحلة قادمة من صفقة التبادل.

اختتمت اللجنة تصريحها بالتأكيد على أن حقوق الأسرى الأردنيين يجب أن تكون أولوية، داعية إلى تضافر الجهود المحلية والدولية لضمان عودتهم إلى وطنهم بشكل آمن وكريم.

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