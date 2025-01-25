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عائلات فلسطينية تفترش الأرض بانتظار الفرصة للعودة إلى شمال القطاع (صور)

الأحد 26 يناير 2025 12:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلات فلسطينية تفترش الأرض بانتظار الفرصة للعودة إلى شمال القطاع (صور)



غزة/سما/

افترشت العائلات الفلسطينية الأرض على تبة نويري في الطقس البارد بانتظار انسحاب دبابات الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم كي تتاح لهم العودة إلى منازلهم في شمالي القطاع.


وظهرت العائلات مع الأطفال والنسوة يلتفون حول نار أوقدوها لدرء قرّ البرد من على أجسادهم التي أنهكتها شهور الحرب الإسرائيلية الطويلة على قطاع غزة وأنهتها صفقة تبادل للأسرى بين "حماس" وإسرائيل.


وفي وقت سابق، من يوم السبت، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن تل أبيب لن تسمح بعودة سكان شمال قطاع غزة إلى بيوتهم حتى إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية لدى "حماس"، أربيل يهودا.

وجاء إعلان رئاسة الوزراء في إسرائيل، رغم إصدار الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قبيل إطلاق سراح المجندات الإسرائيليات - دانييلا جلبوع، نعمة ليفي، كارينا أريف وليري إلباغ - تعليمات بشأن العودة إلى شمال القطاع.


وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة قد أعلنت اليوم أنها أكملت استعداداتها لتسهيل عودة النازحين من جنوب القطاع إلى محافظتي غزة والشمال.

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