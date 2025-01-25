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عائلات الأسرى الإسرائيليين تنتقد نتنياهو وتطالبه بالالتزام الكامل باتفاق غزة (فيديو)

الأحد 26 يناير 2025 12:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلات الأسرى الإسرائيليين تنتقد نتنياهو وتطالبه بالالتزام الكامل باتفاق غزة (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين خلال مظاهرة في تل أبيب، مساء اليوم السبت، باستكمال الاتفاق بجميع مراحله والإفراج عن جميع الأسرى، موجهة انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


وتطالب عائلات الأسرى الإسرائيليين الحكومة بتنفيذ "اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس بشكل كامل وإعادة الإسرائيليين التسعين المتبقين في قطاع غزة".

وتظاهرت العائلات أمام وزارة الدفاع في تل أبيب، ورفعوا لافتات عليها أسماء 90 أسيرا إسرائيليا، موضحين أنهم لا يزالون في غزة.

وانتقدت عائلات الأسرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلة إنه "لم يعلن حتى الآن التزامه الكامل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، فيما طالبت خلال المظاهرة بالبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية، واستكمال الاتفاق بجميع مراحله والإفراج عن جميع الأسرى.

وشهد اليوم السبت، إتمام عملية التبادل الثانية، بتسليم كتائب القسام 4 مجندات إسرائيليات أسيرات إلى بعثة من الصليب الأحمر الدولي، فيما أفرجت إسرائيل في المقابل عن 200 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" لمدة 42 يوما، كان بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، ودخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير.

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