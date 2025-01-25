في غضون أسبوعين: نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب

القدس المحتلة/سما/

من المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في غضون أسبوعين للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب وسائل إعلام عبرية.



ومن المقرر أن يسافر نتنياهو إلى واشنطن في النصف الأول من شهر شباط/ فبراير، ومن المحتمل أن يكون ذلك في الأسبوع الثاني.

ويأتي لقاء نتنياهو بترامب المزمع في أيام حاسمة، حيث من المتوقع أن تُجرى خلالها المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، إلى جانب الإفراج عن أسرى آخرين، كما تم تحديده من اليوم الـ16 إلى اليوم الـ35 من الصفقة.

وسيلتقي نتنياهو مع ترامب، ومن المتوقع أن يناقش الاثنان قضية غزة، واتفاق السلام مع السعودية، والتصعيد مع إيران.



ترامب، الرئيس الجديد-القديم، أدى اليمين مجددا هذا الأسبوع وأعلن بفخر أن "العصر الذهبي لأمريكا يبدأ الآن".

وبالنسبة للوضع في الشرق الأوسط والصراع المباشر الذي بدأ بين إسرائيل وإيران في العام الماضي، قال: "سيكون من الجميل إذا تمكنا من حل الأمور مع إيران دون أن تضطر إسرائيل إلى مهاجمة المنشآت العسكرية على أراضيها".