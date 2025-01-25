إصابة 3 جنود إسرائيليين خلال العملية العسكرية في جنين

القدس المحتلة/سما/

أصيب 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي أحدهم بجروح "خطيرة"، خلال العملية العسكرية التي يشنها بمحافظة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة لليوم الخامس على التوالي.

وقال الجيش في بيان السبت: "أصيب 3 عسكريين من وحدة إيغوز التابعة لوحدة الكوماندوز، صباح اليوم (السبت) خلال عملية عسكرية في جنين"، مضيفا أن "إصابة أحد العسكريين خطيرة، بينما أصيب الآخران بجراح متوسطة وطفيفة".

وأشار إلى أنه "تم نقل الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".



ويرتفع عدد جرحى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، إلى 5 آلاف و659، من بينهم 838 إصابة خطيرة، وفق المعطيات الرسمية للجيش.

ولليوم الخامس على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية على محافظة جنين، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة نحو 50 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ بداية العملية العسكرية التي تضمنت غارات جوية وعمليات خاطفة من القوات الخاصة، أجبر الجيش الإسرائيلي مئات الفلسطينيين على النزوح من مخيم جنين.



وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 875 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، ارتكبت "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.